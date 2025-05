Fiumicino stretta sulla mala movida | vietati eventi e dj set per 30 giorni

Fiumicino – Dopo le polemiche per il caos registrato tra il 25 aprile e il 1 maggio, il sindaco Mario Baccini firma un’ordinanza che impone uno stop di 30 giorni agli eventi musicali e danzanti organizzati da chioschi e stabilimenti balneari. Una decisione drastica, presa per tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano, messo a dura prova da una “movida” fuori controllo nelle località del litorale come Fregene, Maccarese e Passoscuro.Intrattenimenti vietati e multe fino a 500 euroL’ordinanza, pubblicata il 2 maggio, vieta espressamente l’organizzazione di eventi, manifestazioni con dj set, trattenimenti danzanti o qualsiasi attività che comporti superamento dei limiti di inquinamento acustico. Il provvedimento riguarda tutti i giorni della settimana, festività comprese, e prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi trasgredisce. 🔗 – Dopo le polemiche per il caos registrato tra il 25 aprile e il 1 maggio, il sindaco Mario Baccini firma un’ordinanza che impone uno stop di 30aglimusicali e danzanti organizzati da chioschi e stabilimenti balneari. Una decisione drastica, presa per tutelare la sicurezza pubblica e il decoro urbano, messo a dura prova da una “” fuori controllo nelle località del litorale come Fregene, Maccarese e Passoscuro.Intrattenimentie multe fino a 500 euroL’ordinanza, pubblicata il 2 maggio, vieta espressamente l’organizzazione di, manifestazioni con dj set, trattenimenti danzanti o qualsiasi attività che comporti superamento dei limiti di inquinamento acustico. Il provvedimento riguarda tutti idella settimana, festività comprese, e prevede sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi trasgredisce. 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Roma, stretta sulla “mala movida”: chiusi due locali a Trastevere e Piazza Bologna - Nel fine settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli sulla movida, portando alla chiusura temporanea di due locali a Trastevere e Piazza Bologna. Le sospensioni, disposte dal Questore ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., sono scattate per reiterate violazioni amministrative. Durante le verifiche, un 20enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato per possesso di hashish, mentre un 24enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. 🔗romadailynews.it

Esercizi pubblici: è giro di vite anti mala-movida - Stretta sui locali pubblici, a Casalpusterlengo, per cercare di frenare il fenomeno della “mala movida” in città soprattutto durante i week-end. E con la primavera alle porte, il Comune ha voluto mettere nero su bianco alcuni provvedimenti restrittivi per evitare che la situazione possa ulteriormente degenerare. Ieri il sindaco Elia Delmiglio ha firmato, infatti, un’ordinanza con cui fissa alcuni “paletti” riservati agli esercizi pubblici, all’esterno dei quali si riversano ogni fine settimana centinaia di ragazzi: i bar potranno restare aperti fino al massimo alle due di notte nel fine ... 🔗ilgiorno.it

Roma, controlli serrati contro la mala movida: quasi 2mila violazioni accertate - Patenti ritirate, locali sanzionati e sequestri: il bilancio della Polizia Locale nel weekend. CRONACA DI ROMA – Controlli intensificati della Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana per contrastare i fenomeni legati alla cosiddetta “mala movida”. Le pattuglie sono intervenute in diverse zone della città, dal Centro Storico a Trastevere, da San Lorenzo a Ponte Milvio, passando per i Parioli, piazza Bologna e il quartiere Trieste, con un’azione mirata al rispetto delle norme sulla vendita e il consumo di alcolici, per la tutela della quiete pubblica e la sicurezza stradale. 🔗romadailynews.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fiumicino, stretta sulla mala movida: vietati eventi e dj set per 30 giorni; Fregene, stretta sulla malamovida: fatti quasi 3mila alcool test; Ubriachi alla guida: stretta sul litorale, effettuati seimila alcol test; Stretta sulla malamovida da parte della Polizia Locale: chiuso negozio più volte sanzionato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Fiumicino, stretta sulla “mala movida”: vietati eventi e dj set per 30 giorni - Dopo i disordini e il traffico paralizzato, scatta l’ordinanza che vieta trattenimenti musicali e danzanti negli stabilimenti per un mese ... 🔗ilfaroonline.it

Movida a Napoli, Aicast e Confcommercio contrarie ad un’eventuale stretta sull’asporto: “Norma inutile” - Movida a Napoli: il comune ipotizza una stretta all’asporto di bevande Antonino Della Notte, Presidente di Aicast, sentito dal nostro giornale ha dichiarato: “L’incontro c’è stato e ... 🔗msn.com

Esercizi pubblici: è giro di vite anti mala-movida - Stretta sui locali pubblici, a Casalpusterlengo, per cercare di frenare il fenomeno della “mala movida” in città soprattutto durante i week-end. E con la primavera alle porte, il Comune ha ... 🔗msn.com