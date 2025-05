Fissato il prezzo per lasciare la Juve | adesso costa la metà

Juventus dipende dalla qualificazione in Champions League: un big resta in bilico in vista della prossima estateSenza l’accesso in Champions League, la Juventus potrebbe essere costretta a un’opera di ridimensionamento nel prossimo mercato estivo e sacrificare alcuni gioielli dell’attuale rosa di Igor Tudor.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itNon è un mistero il corteggiamento delle big europee per Kenan Yildiz, negli ultimi giorni salito agli onori della cronaca in negativo per l’espulsione rimediata con il Monza che gli costerà la squalifica per le due gare decisive contro Bologna e Lazio. Di recente il Chelsea si è mosso per il fantasista turco, con la ‘Vecchia Signora’ che comunque non vorrebbe privarsi del giocatore la prossima estate. Un’offerta da capogiro e la mancata qualificazione in Champions potrebbe però cambiare le carte in tavola, così come anche per il destino sotto la Mole di Andrea Cambiaso. 🔗 Calciomercato.it - Fissato il prezzo per lasciare la Juve: adesso costa la metà Il mercato dellantus dipende dalla qualificazione in Champions League: un big resta in bilico in vista della prossima estateSenza l’accesso in Champions League, lantus potrebbe essere costretta a un’opera di ridimensionamento nel prossimo mercato estivo e sacrificare alcuni gioielli dell’attuale rosa di Igor Tudor.Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.itNon è un mistero il corteggiamento delle big europee per Kenan Yildiz, negli ultimi giorni salito agli onori della cronaca in negativo per l’espulsione rimediata con il Monza che gli costerà la squalifica per le due gare decisive contro Bologna e Lazio. Di recente il Chelsea si è mosso per il fantasista turco, con la ‘Vecchia Signora’ che comunque non vorrebbe privarsi del giocatore la prossima estate. Un’offerta da capogiro e la mancata qualificazione in Champions potrebbe però cambiare le carte in tavola, così come anche per il destino sotto la Mole di Andrea Cambiaso. 🔗 Calciomercato.it

Su questo argomento da altre fonti

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante! Il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza: tutte le novità - di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, si accende il mercato attorno all’attaccante: il prezzo fissato dall’Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a Bergamo A Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi. La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate. 🔗juventusnews24.com

Coppola Juve: fissato il prezzo per il difensore. Il Verona ha preso una decisione, ecco cosa succederà la prossima estate - di Redazione JuventusNews24Coppola Juve: il Verona ha preso una decisione, cosa succederà la prossima estate per il difensore e quale sarà il prezzo della sua partenza Secondo quanto riportato dal QS, il Verona avrebbe aperto alla cessione di Diego Coppola in vista della prossima sessione di calciomercato, con il mercato Juve interessato al classe 2003 per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. 🔗juventusnews24.com

Ne parlano su altre fonti

Fissato il prezzo per lasciare la Juve: adesso costa la metà; Mercato Juventus: se arrivasse un'offerta da 40 milioni...; Sportmediaset - La Juventus fissa il prezzo per Douglas Luiz: 40 milioni di euro; CorSport - Douglas Luiz può lasciare la Juventus? Ci sono richieste, fissato il prezzo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Mercato Juventus: se arrivasse un’offerta da 40 milioni… Può lasciare i bianconeri già in estate, fissato il prezzo per il suo addio - Mercato Juventus: dovesse arrivare un’offerta da 40 milioni… Potrebbe lasciare Torino già in estate, fissato il prezzo per il suo addio Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le strade tra Douglas ... 🔗juventusnews24.com

La Juventus fissa il prezzo per Douglas Luiz: 40 milioni di euro - Lo sfogo social potrebbe aver sancito l'addio di Douglas Luiz alla Juventus. Il brasiliano è stato il vero flop del mercato estivo bianconero, insieme a Koopmeiners. Ma mentre l'olandese sembra essere ... 🔗msn.com

Juventus, l'Atalanta fissa il prezzo di Lookman - Il prezzo è stato fissato e, si sa, l'Atalanta non è una società che fa sconti. (Tutto Juve) D’accordo: la frase, buttata giù così, pare un po’ sconclusionata. 🔗informazione.it