Firmato l' accordo terre rare tra Usa e Ucraina | Zelensky esulta | Patto equo primo risultato dopo l' incontro in Vaticano

Tgcom24.mediaset.it - Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina | Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano" L'annuncio del ministero del Tesoro Usa. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato americano ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Medvedev: "Trump ha costretto Kiev a pagare gli aiuti" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Ucraina-Usa, firmato accordo su terre rare. Via libera a fondo per ricostruzione - (Adnkronos) – Dopo ore di incertezza, sono stati firmati i documenti per l'accordo sulle Terre rare tra Stati Uniti e Ucraina. Ad affermarlo è una fonte riportata dalla Cnn. Appianati quindi i problemi sorti "all'ultimo minuto" tra Kiev e Washington sul documento, considerato uno degli elementi chiave per mettere fine alla guerra con la Russia. […] 🔗periodicodaily.com

Trump: l'accordo su terre rare con l'Ucraina sarà firmato fine aprile - Washington, 17 apr. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il cosiddetto accordo con l'Ucraina sulle terre rare nel Paese devastato dalla guerra potrebbe essere raggiunto la prossima settimana. Kiev e Washington erano sul punto di firmare un accordo, prima che lo scontro avvenuto a febbraio tra Trump e Zelensky non ha bloccato i lavori. "Abbiamo un accordo sui minerali che immagino verrà firmato giovedì. 🔗quotidiano.net

Terre rare, firmato l'accordo Usa-Ucraina: cosa prevede, come cambia la guerra per Zelensky e la reazione di Putin - Una firma che pesa. Con l’intesa siglata a Washington il 30 aprile, gli Stati Uniti ottengono un accesso strategico alle ricchezze del sottosuolo ucraino. Kiev, in cambio, incassa ... 🔗msn.com

