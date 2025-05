Firenze stretta sui minimarket | chiusura alle 21 prorogata per tutta l’estate

Firenze, scatta la chiusura di via Santa Marta - Firenze, 19 marzo 2025 – Da oggi, 19 marzo, scatta la chiusura di via Santa Marta. Il provvedimento, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è necessario per eseguire alcuni lavori urgenti su un immobile privato. Il divieto di transito interesserà il tratto tra via Ernesto Rossi e via della Pietra. Inoltre in via Santa Marta (tra via Guglielmo Massaia e via Ernesto Rossi) e in via Guglielmo Massaia (tra piazza Giorgini e via di Santa Marta) sarà istituito un divieto di transito nella corsia in direzione di via Ernesto Rossi, con accesso e uscita da piazza Giorgini. 🔗lanazione.it

Carenze igieniche nel minimarket: sequestrati 127 kg di prodotti e scatta la chiusura - Minimarket chiuso dopo i controlli dei carabinieri e dell'Asl che hanno accertato gravi carenze igienico-sanitarie. Sequestrati anche 127 kg di prodotti. I controlli serrati, volti alla tutela della salute dei cittadini hanno interessato, nella mattinata di ieri (10 aprile) un minimarket... 🔗casertanews.it

Statue di Giannelli a Firenze, è polemica. Scontro tra critici e organizzatori, la Regione valuta la chiusura - Firenze, 7 marzo 2025 – Volano stracci sul “Cielo sopra Firenze”. E l’installazionedell’artista Emanuele Giannelli, visibile in piazza San Lorenzo e piazza Duomo, rischia di essere smontata prima della data prevista del 15 maggio. Al centro delle polemiche, che da ieri infiammano le chat di appassionati d’arte, politici e cittadini, non ci sono tanto le opere, ma quello che è successo dietro le quinte. 🔗lanazione.it

Minimarket, Palazzo Vecchio rinnova l’ordinanza: chiusura dalle 21 alle 7 in 36 strade e piazze - Finora, sono stati oltre 2.400 i controlli effettuati. 35 le sanzioni elevate per violazione dell’obbligo di chiusura. Ancora, sono state imposte 4 sospensioni di 5 giorni e una di 10 ... 🔗msn.com