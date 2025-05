Firenze scooter travolge una donna in strada e finisce contro un semaforo Feriti gravi

Firenze, 2 maggio 2025 – Grave incidente stradale ieri sera, Primo Maggio, in via Circondaria. Alle 20.50 circa, all'altezza dell'incrocio con viale Corsica, per ragioni da accertare, è avvenuto uno scontro tra uno scooter e un pedone.Il mezzo, condotto da un 21enne, dopo l'urto è finito contro un semaforo. La persona a piedi, una donna di 48 anni, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Anche lo scooterista è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso; ferito anche il passeggero, sempre 21 anni, seppur in modo meno grave. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale. La strada è stata chiusa per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi.

Grave incidente a Firenze, scontro tra scooter e auto: donna in codice rosso - Firenze, 10 marzo 2025 – Grave incidente stradale stamani a Firenze. Si è verificato alle 09 di oggi, lunedì 10 marzo, in piazzale Donatello. In base alle prime informazioni uno scooter si è scontrato con un’auto. È successo tra via degli Artisti e piazzale Donatello. Ad avere la peggio una donna di 48 anni. Sul posto sono intervenuti il prima possibile gli agenti della polizia municipale e i sanitari del 118. 🔗lanazione.it

Travolge e uccide una donna in scooter, quando scende dall'auto e scopre chi è il 22enne si suicida: il doppio dramma nel Genovese - Doppia tragedia nella serata di sabato 22 febbrario a Serra Riccò (Genova), dove un ragazzo di 22 anni ha prima travolto con la sua auto uno scooter uccidendo una donna, poi si è tolto... 🔗leggo.it

Travolge e uccide una donna in scooter e si toglie la vita. Incidente nel Genovese - AGI - Un'auto si è schiantata contro uno scooter la notte scorsa sulla strada tra Sant'Olcese e Busalletta, nel comune di Serra Riccò, nell'entroterra di Genova. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna - Barbara Wojcik, 35 anni - che viaggiava a bordo del suo scooter, è morta sul colpo, mentre P.G., 21 anni, alla guida dell'auto, sarebbe uscito praticamente illeso dallo schianto. Resosi però conto di quanto accaduto, si sarebbe tolto la vita. 🔗agi.it

