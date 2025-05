Firenze oltre 60mila visitatori alla Mostra internazionale dell' Artigianato

Firenze, 1 maggio 2025 - Sono stati oltre 60mila i visitatori dell'89esima Mostra internazionale dell'Artigianato a Firenze, che si chiude oggi alla Fortezza da Basso. Lo rende noto Firenze Fiera che parla in una nota di «bilancio positivo quanto a soddisfazione degli espositori ed affluenza di pubblico, in linea con le edizioni precedenti. Sono stati oltre 60mila i visitatori che non si sono lasciati sfuggire il tradizionale appuntamento con le novità dell'Artigianato italiano e internazionale, quest'anno per la prima volta accompagnato dalle 'Officine esperenzialì che hanno fatto registrare il boom di presenze ai laboratori e alle visite guidate agli ambienti più esclusivi e segreti del 'Fortilizio’ mediceo». Sono arrivati a Mida anche gioielli e profumi arabi, grazie al progetto Emirates Jewellers e Emirates Perfumes and Oud a Mida, che ha rappresentato un’occasione unica per scoprire e apprezzare esempi della cultura orafa e dell’arte profumiera orientale, fondendo tradizione millenaria e innovazione contemporanea. 🔗 Lanazione.it - Firenze, oltre 60mila visitatori alla Mostra internazionale dell'Artigianato , 1 maggio 2025 - Sono stati'89esima, che si chiude oggiFortezza da Basso. Lo rende notoFiera che parla in una nota di «bilancio positivo quanto a soddisfazione degli espositori ed affluenza di pubblico, in linea con le edizioni precedenti. Sono statiche non si sono lasciati sfuggire il tradizionale appuntamento con le novitàitaliano e, quest'anno per la prima volta accompagnato dalle 'Officine esperenzialì che hanno fatto registrare il boom di presenze ai laboratori e alle visite guidate agli ambienti più esclusivi e segreti del 'Fortilizio’ mediceo». Sono arrivati a Mida anche gioielli e profumi arabi, grazie al progetto Emirates Jewellers e Emirates Perfumes and Oud a Mida, che ha rappresentato un’occasione unica per scoprire e apprezzare esempia cultura orafa e’arte profumiera orientale, fondendo tradizione millenaria e innovazione contemporanea. 🔗 Lanazione.it

