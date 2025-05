Firenze gli studenti del Leonardo da Vinci lanciano il progetto ‘Acqua per la mente’

Firenze, 2 maggio 2025 - Al via da oggi il crowdfunding "Acqua per la mente" lanciato dal Liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze per realizzare un progetto messo a punto da un gruppo di studenti e destinato a tutta la comunità scolastica.Obiettivo del crowdfundingIl crowdfunding ha l'obiettivo di raggiungere il traguardo di 5mila euro di raccolta, necessari per realizzare il progetto scolastico. Sarà aperto alle donazioni fino al 3 giugno, quale esperienza di impegno comunitario e di cittadinanza consapevole. Questo progetto nasce nell'ambito del percorso educativo "Esercizi di democrazia" promosso da Unicoop Firenze anche in altre scuole secondarie di secondo grado toscane.Il percorso si propone di sostenere momenti formativi, scambio di competenze e iniziative di promozione della comunità scolastica, partendo dalle indicazioni e dall'attivazione dei ragazzi e delle ragazze.

