Firenze Fiorella Mannoia in concerto al Teatro Verdi

Firenze, 2 maggio 2025 - Fiorella Mannoia & Orchestra al Teatro Verdi di Firenze. Ultimi biglietti e nuova data toscana, l’11 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Dopo il doppio sold out dello scorso autunno, Fiorella Mannoia torna in concerto sabato 3 maggio al Teatro Verdi di Firenze. L’occasione è data dal tour “Fiorella Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo. Gli ultimi biglietti – posti numerati da 49 a 89 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 🔗 Lanazione.it - Firenze, Fiorella Mannoia in concerto al Teatro Verdi , 2 maggio 2025 -& Orchestra aldi. Ultimi biglietti e nuova data toscana, l’11 agosto a Castelnuovo di Garfagnana (Lucca). Dopo il doppio sold out dello scorso autunno,torna insabato 3 maggio aldi. L’occasione è data dal tour “Sinfonica - Live con orchestra” che vede l’artista affiancata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta da Rocco De Bernardis. Anche in questo caso, il tutto esaurito è a un passo. Gli ultimi biglietti – posti numerati da 49 a 89 euro compresi diritti di prevendita – sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.itpunti-vendita tel. 055.210804) e (tel. 892.101). Info tel. 🔗 Lanazione.it

