Firenze | donna investita in via Circondaria che finisce contro un semaforo Ferito anche il conducente

Circondaria. Intorno alle 21, all'incrocio con viale Corsica, uno scooter ha investito una donna

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Aggiornamenti pubblicati da altri media

