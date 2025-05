Firenze al via la mostra con le foto del complesso della Cattedrale

Firenze, 2 maggio 2025 - Mercoledì 7 maggio 2025, alle ore 15.00, negli spazi della Libreria Brunelleschi (Piazza San Giovanni 7, Firenze) si inaugura la mostra "Vertigine. fotografie zenitali Franco Zampetti" organizzata dall'Opera di Santa Maria del Fiore e a cura di Vincenzo Circosta e Giuseppe Giari. All'inaugurazione interverranno Vincenzo Vaccaro, consigliere dell'Opera di Santa Maria del Fiore, l'autore Franco Zampetti e i due curatori dell'esposizione. Si tratta della quarta mostra realizzata nello spazio espositivo della Libreria Brunelleschi che ha come tema i monumenti dell'Opera di Santa Maria del Fiore questa volta visti attraverso le spettacolari immagini zenitali realizzate da Zampetti. In mostra una selezione di sette immagini di grande formato, scelte tra quelle che Zampetti ha dedicato al complesso monumentale della Cattedrale di Firenze, che hanno come soggetto il Battistero con i matronei e i mosaici della cupola, il Campanile di Giotto con una visione del suo interno e il Duomo con la controfacciata, l'abside e la Sacrestia delle Messe.

