Firenze Achille Lauro arriva alle Murate per il firmacopie

Firenze, 2 maggio 2025 - Evento da non perdere a Firenze, che vede protagonista Achille Lauro, l'eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album Comuni Mortali. L'appuntamento è sabato 3 maggio presso Caffè Letterario Le Murate. Il firmacopie, è organizzato dalla Galleria del Disco, che ha scelto come location il Caffè Letterario Le Murate.Achille Lauro dalle ore 17 incontra i fan e firma le copie del suo nuovo Album 'Comuni Mortali'. Per poter accedere al firmacopie dovrà essere acquistato il nuovo album direttamente al Caffè Letterario Le Murate dove la cassa aprirà alle 15. Al momento dell'acquisto verrà rilasciato un pass che dà diritto all'ingresso del firmacopie. Non c'è prenotazione, gli orari di inizio e fine firmacopie sono puramente indicativi, e non c'è la possibilità di fare selfie con l'artista.

Achille Lauro in concerto a Firenze, parte la corsa ai biglietti - Firenze, 12 febbraio 2025 - Achille Lauro in concerto a Firenze: parte la corsa ai biglietti. Il 21 marzo sarà sul palco del Nelson Mandela Forum. Biglietti in pre-sale sul canale broadcast e in vendita da giovedì alle 14. Dopo aver presentato ieri sera sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il brano Incoscienti giovani (Warner Music Italy), disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, Achille Lauro annuncia le sette date della sua avventura live nei Palasport a marzo 2026 (Eboli, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze) dopo il grande successo degli ... 🔗lanazione.it

Olly, Giorgia e Achille Lauro: le parole dal palco di Sanremo (e chi arriva in Puglia) - Il vincitore e due assoluti protagonisti. Olly, Giorgia e Achille Lauro a Sanremo 2025 hanno strappato applausi e ammirazione. Ecco le loro parole dal palco di Sanremo e quando (e dove)... 🔗quotidianodipuglia.it

Achille Lauro in concerto a Firenze - Dopo aver presentato sul palco del 75esimo Festival di Sanremo il brano Incoscienti giovani (Warner Music Italy), Achille Lauro annuncia le sette date della sua avventura live nei Palasport a marzo 2026 (Eboli, Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna, Firenze) dopo il grande successo degli... 🔗firenzetoday.it

Achille Lauro: “Le persone non le freghi, se sei sincero se ne accorgono." - Achille Lauro torna con Comuni Mortali: il suo settimo album in diretta a 105 Friends con Tony e Ross e il tour del 2026 ... 🔗105.net