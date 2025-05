Fiori d’arancio per la coppia Vip | l’emozionante dedica dello sposo VIDEO

Fiori d’arancio per la coppia Vip: l’emozionante dedica dello sposo. Un abito in tulle ricamato, una cerimonia in una delle chiese più affascinanti della Capitale, una festa blindata tra vip e amici di lunga data. È il secondo “sì” per una delle coppie più sorprendenti del mondo sportivo e giornalistico italiano. Ma dietro questo lieto evento si cela una storia d’amore iniziata quasi in sordina dieci anni fa. Un colpo di fulmine sotto i riflettori, sbocciato tra un’intervista e una conferenza stampa, che oggi raggiunge un nuovo capitolo tra le colonne barocche della chiesa di San Luigi dei Francesi, nel cuore di Roma. (.)Leggi anche: “Priscilla”: la coppia vip italiana annuncia così l’arrivo della prima figliaLeggi anche: Claudio Amendola, il gesto da brividi per Antonello Fassari: italiani in lacrimeL’amore tra le navate di Roma: il sì della coppia vip fa sognareLa parola chiave è matrimonio religioso, e il contesto scelto per celebrarlo non è stato casuale. 🔗 Tvzap.it - Fiori d’arancio per la coppia Vip: l’emozionante dedica dello sposo (VIDEO) per laVip:. Un abito in tulle ricamato, una cerimonia in una delle chiese più affascinanti della Capitale, una festa blindata tra vip e amici di lunga data. È il secondo “sì” per una delle coppie più sorprendenti del mondo sportivo e giornalistico italiano. Ma dietro questo lieto evento si cela una storia d’amore iniziata quasi in sordina dieci anni fa. Un colpo di fulmine sotto i riflettori, sbocciato tra un’intervista e una conferenza stampa, che oggi raggiunge un nuovo capitolo tra le colonne barocche della chiesa di San Luigi dei Francesi, nel cuore di Roma. (.)Leggi anche: “Priscilla”: lavip italiana annuncia così l’arrivo della prima figliaLeggi anche: Claudio Amendola, il gesto da brividi per Antonello Fassari: italiani in lacrimeL’amore tra le navate di Roma: il sì dellavip fa sognareLa parola chiave è matrimonio religioso, e il contesto scelto per celebrarlo non è stato casuale. 🔗 Tvzap.it

