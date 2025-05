Fioretto Jesi Evan Felici trionfa ancora nel Trofeo Kinder Joy of Moving

Jesi in tre anni ha vinto in tre categorie diverse: Maschietti, Giovanissimi e RagazziJesi, 2 maggio 2025 – Evan Felici per il terzo anno consecutivo vince il Trofeo Kinder Joy of Moving riservato agli schermidori Under 14 che hanno primeggiato nel circuito nazionale a punti del Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini".Tre anni, tre categorie, tre trionfi: Maschietti, Giovanissimi e Ragazzi.Il classe 2012 del club scherma Jesi, grazie all'ottavo posto ottenuto nella categoria Ragazzi alla 61ª edizione del GPG, in corso a Riccione, ha confermato una stagione ad altissimo livello."Siamo orgogliosi di Evan, del suo spirito combattivo e della sua costanza" sono le parole del presidente del Club Scherma Jesi, Maurizio Dellabella – "Questo terzo successo consecutivo nel Trofeo Kinder è il frutto del suo impegno quotidiano e del lavoro corale dei nostri maestri.

Jesi / Fioretto, Evan Felici e Jacopo Belfiore oro al Grand Prix Kinder a Rovigo - I due atleti del club scherma Jesi protagonisti nella tappa veneta dello "Joy of moving". Ottimi risultati anche per altri fiorettisti JESI, 14 aprile 2025 – Erano più di 700 gli atleti in pedana a Rovigo, nella due giorni di gare dedicata al Fioretto in occasione della tappa del Grand Prix Kinder Joy of Moving. CATEGORIA RAGAZZI Splendida vittoria di Evan Felici nella categoria Ragazzi. 32° e 56° rispettivamente Lorenzo Chiaramonti e Leonardo Grossi del Club Scherma Jesi; 81° Simone Chiucchi del Club Scherma Fabriano CATEGORIA BAMBINE 2° e 3° gradino del podio per Maria Elena Li ...

Jesi / Fioretto, la coppia Trombetti e Felici si impongono a Firenze - Nella gara "Lui & Lei" GPG e Under 17 "La Martinella" svoltasi a Firenze. Ottimi piazzamenti nella categoria Giovanissimi/e JESI, 10 marzo 2025 – Maria Vittoria Trombetti ed Evan Felici del club scherma Jesi hanno vinto la medaglia d'oro nella categoria Allievi/e nella gara "Lui & Lei" GPG e Under 17 "La Martinella" svoltasi a Firenze. Giovanissimi/e La competizione, riservata esclusivamente all'arma del fioretto, ha previsto gare in coppia suddivise per categorie: Under 17 e Gran Premio Giovanissimi (GPG) per le categorie Bambine-Giovanissimi/e, Ragazzi/e-Allievi/e.

Jesi / Fioretto, Maria Elisa Fattori oro a squadre agli Europei Under 17 in Turchia - Ad Antalya 2025 la promettente campionessa jesina del club scherma Jesi in formazione con Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini JESI, 25 febbraio 2025 – La terza giornata dei Campionati Europei Cadetti e Giovani "Antalya 2025", che segnava l'inizio delle competizioni a squadre Under 17, ha regalato un super-tris di trionfi azzurrini in diverse armi. Tra questi c'è da registrare lo splendido Oro nel fioretto femminile del team composto dalla jesina Maria Elisa Fattori, insieme a Giorgia Ruta, Alessandra Tavola e Sofia Mancini, che hanno conquistato il gradino più alto del podio in ...

