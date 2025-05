Fiorentina giochi ancora aperti in Conference | Parisi tiene in corsa i viola

Fiorentina 2-1 BETIS (4-2-3-1): Vieites; Ruibral, Bartra, Natan, Perraud; Johnny Cardoso, Fornals (78? Altimira); Antony, Isco, Ezzalzouli (62? Lo Celso); Bakambu. A disp.: Adrian, Gonzalez, Bellerin, Garcia, Mendy, Rodriguez J., Rodriguez R., Sabaly. All. Pellegrini.Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi (68? Folorunsho), Fagioli (68? Richardson), Cataldi (29? Adli), Mandragora, Gosens; Gudmundsson (85? Zaniolo), Beltran (46? Kean). A disp.: Martinelli, Terracciano, Caprini, COlpani, Moreno. All. Palladino.ARBITRO: Oliver (Inghilterra)RETI: 6? Ezzalzouli, 64? Antony, 73? RanieriNOTE: Ammoniti Bakambu, Parisi, Perraud, Folorunsho, Adli, MandragoraSIVIGLIA – La Fiorentina resta in corsa per la finale di Conference League nonostante il ko al Villamarin di Siviglia contro gli spagnoli del Betis.

