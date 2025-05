Fiorella Mannoia | carriera collaborazioni e tour sold out fino a settembre 2025

Fiorella Mannoia rappresenta una delle espressioni vocali più affascinanti e autorevoli del panorama musicale italiano. La sua voce, inconfondibile e ricca di sfumature, è capace di trasmettere intense emozioni e profondità sentimentale, lasciando il segno in chi ha il privilegio di ascoltarla dal vivo. Un percorso segnato da successi La carriera della cantante ha preso . L'articolo Fiorella Mannoia: carriera, collaborazioni e tour sold out fino a settembre 2025 è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Fiorella Mannoia: “Sono ancora una ragazzina impertinente” - Ospite nel salotto di Francesca Fialdini a “Da Noi… A Ruota Libera”, Fiorella Mannoia si è raccontata tra aneddoti di vita personale e riflessioni sulla musica contemporanea. La cantante ha parlato con entusiasmo delle sue esperienze dal vivo: “Non ho mai contato i miei tour, ma ho fatto migliaia di concerti. Suonare con l’orchestra sinfonica è un’esperienza meravigliosa. Con l’orchestra si respira all’unisono, è davvero emozionante! Dal 30 marzo saremo in teatro con l’orchestra per un tour che conterà più di cento date. 🔗lapresse.it

Fiorella Mannoia incanta l'estate: in concerto a Lanciano il 18 luglio - Prosegue anche in estate Fiorella Sinfonica-Live con orchestra, l’emozionante tour di Fiorella Mannoia: dopo il grande successo nell’atmosfera intima dei teatri e a pochi giorni dal debutto della reprise primaverile, l’artista romana annuncia a grande richiesta nuovi imperdibili appuntamenti... 🔗chietitoday.it

Carlo Conti e Fiorella Mannoia condurranno evento-omaggio Pino Daniele - Sanremo, 14 feb. (askanews) – Saranno Carlo Conti e Fiorella Mannoia a condurre, il 18 settembre 2025 in Piazza del Plebiscito a Napoli, il “Pino è – Il viaggio del Musicante”, uno show evento unico che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dell’entertainment per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. Un’imperdibile festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana. 🔗ildenaro.it

Fiorella Mannoia: età, dove vive, compagno famoso, canzoni e carriera - Fiorella Mannoia è una grande cantante italiana, famosa per brani cult come "Quello che le donne non dicono" o "Come si cambia". Ecco qualche curiosità su di lei e sulla sua brillante carriera ... 🔗msn.com

Luigi e Maria, mamma e papà Fiorella Mannoia/ La cantante: “ho vissuto un’infanzia felice” - Si chiamano Luigi e Maria, la mamma e il papà di Fiorella Mannoia. La cantante parla dei suoi genitori a Verissimo Le Storie ... 🔗ilsussidiario.net

Fiorella Mannoia: «Preferisco Marracash a Tony Effe. Canzoni di oggi? C'è pochezza di linguaggio» - È il terzo anno di fila che si esibisce alle Terme di Caracalla. Nel 2023, accompagnata al pianoforte da Danilo Rea, celebrò i cinquantacinque anni di carriera. Lo scorso anno ... 🔗ilmattino.it