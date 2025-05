Finanziamento Pnrr ecco i lavori di potenziamento della rete fognaria e per il nuovo depuratore

Casa di comunità a Livorno: via ai lavori. Finanziamento Pnrr tre milioni - LIVORNO – Iniziate le opere di demolizione dell’ex casa della salute di via Ernesto Rossi a Livorno propedeutiche alla costruzione della nuova casa di comunità Spoke. L’edificio orientato su via Ernesto Rossi è il primo ad essere demolito, i lavori dovrebbero terminare entro il 28 febbraio, successivamente si procederà con la parte interna del complesso che si completerà l’11 aprile con lo scavo necessario per la realizzazione della fondazione della nuova struttura. 🔗corrieretoscano.it

Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. Ecco le zone interessate - Publiacqua informa con una nota che il cantiere che a Firenze sta potenziando la cosiddetta 'autostrada dell'acqua', la posa delle nuove condotte nel tratto tra viale Matteotti e Piazza Beccaria, "arriva a uno snodo cruciale" e tra il 9 e l'11 maggio 2025 le operazioni impatteranno su dieci comuni con possibili disservizi alla rete idrica L'articolo Publiacqua, lavori tra Firenze e Prato: erogazione a rischio sabato 10 e domenica 11 maggio. 🔗.com

Napoli, dal Plebiscito alle chiese via ai cantieri del Pnrr: 31 milioni per 45 edifici - Trentuno milioni per Napoli, altri 6 milioni e mezzo per l’area metropolitana. Diciannove Chiese in fase di ristrutturazione, più altre dieci in provincia. Eccolo il totale ... 🔗ilmattino.it

Pasticcio fondi Pnrr, a rischio la riqualificazione di una scuola - Oltre il danno anche la beffa. C'è tanta amarezza nelle parole del consigliere comunale di opposizione Gennaro Giustino il quale ha lanciato l'allarme sulla possibile revoca da parte del governo di un ... 🔗napolitoday.it

Palazzetto dello sport: ecco il punto sui lavori - Al Palazzetto dello sport di Latina proseguono i lavori finanziati dal Pnrr ... L’obiettivo è assicurare il pieno rispetto delle scadenze stabilite dai finanziamenti Pnrr e restituire alla ... 🔗latinatoday.it