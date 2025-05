Finale playoff Superlega | Trento e Civitanova si riparte dall’1-1 domenica gara 3 alla ilT Quotidiano Arena

Finale dei playoff di Superlega, una sfida che si rinnova nel cuore pulsante del volley italiano. domenica 4 maggio alle ore 15.20, alla ilT Quotidiano Arena di Trento, si alzerà il sipario su gara 3 della Finale Scudetto tra Itas Trentino e Lube Civitanova, con la serie sull’1-1 e la tensione che sale alle stelle. In palio non solo la possibilità di mettere le mani sul primo match point, ma anche il dominio psicologico di una serie che si preannuncia ancora lunga, intensa e spettacolare. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, DAZN e VBTV.L’equilibrio è totale, con le due formazioni che si sono spartite le vittorie interne. In gara 1 Trento aveva dominato con autorevolezza per 3-0, trascinata da un grande Alessandro Michieletto e dalla solidità del muro-difesa. 🔗 Oasport.it - Finale playoff Superlega: Trento e Civitanova, si riparte dall’1-1, domenica gara 3 alla ilT Quotidiano Arena Una partita che indirizzerà in modo forse decisivo la serie dideidi, una sfida che si rinnova nel cuore pulsante del volley italiano.4 maggio alle ore 15.20,ilTdi, si alzerà il sipario su3 dellaScudetto tra Itas Trentino e Lube, con la serie sull’1-1 e la tensione che sale alle stelle. In palio non solo la possibilità di mettere le mani sul primo match point, ma anche il dominio psicologico di una serie che si preannuncia ancora lunga, intensa e spettacolare. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta su Rai 2, DAZN e VBTV.L’equilibrio è totale, con le due formazioni che si sono spartite le vittorie interne. Inaveva dominato con autorevolezza per 3-0, trascinata da un grande Alessandro Michieletto e dsolidità del muro-difesa. 🔗 Oasport.it

