Finale di stagione per il Paradiso delle Signore | la data dell’ultima puntata

puntata della nona stagione de Il Paradiso delle Signore. La soap ambientata nel grande magazzino milanese – dopo aver tenuto compagnia per molti pomeriggi su Rai Uno – si avvia verso il gran Finale. Ma quando vedremo l’ultima puntata e come finirà?Il Paradiso delle Signore 2025, slitta la data dell’ultima puntataTitoli di coda ormai prossimi per Il Paradiso delle Signore 9. Dopo che i vertici Rai avevano annunciato la data dell’ultimo episodio, prevista per venerdì 3 maggio, i palinsesti sono stati stravolti dalla morte di Papa Francesco, che ha costretto la rete di Stato a mettere in pausa anche la serie tv.A causa del cambio palinsesto il Finale di stagione IPDS è quindi slittato a lunedì 5 maggio. Con la puntata che andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 16:05 calerà il sipario sulle vicende ambientate nel grande magazzino milanese. 🔗 Superguidatv.it - Finale di stagione per il Paradiso delle Signore: la data dell’ultima puntata Siamo ormai vicinissimi all’ultimadella nonade Il. La soap ambientata nel grande magazzino milanese – dopo aver tenuto compagnia per molti pomeriggi su Rai Uno – si avvia verso il gran. Ma quando vedremo l’ultimae come finirà?Il2025, slitta laTitoli di coda ormai prossimi per Il9. Dopo che i vertici Rai avevano annunciato ladell’ultimo episodio, prevista per venerdì 3 maggio, i palinsesti sono stati stravolti dalla morte di Papa Francesco, che ha costretto la rete di Stato a mettere in pausa anche la serie tv.A causa del cambio palinsesto ildiIPDS è quindi slittato a lunedì 5 maggio. Con lache andrà in onda su Rai Uno a partire dalle 16:05 calerà il sipario sulle vicende ambientate nel grande magazzino milanese. 🔗 Superguidatv.it

