Finale della nona stagione de Il Paradiso delle signore su Rai 1 | rivelazioni scelte e passioni

Finale della nona stagione de Il Paradiso delle signore prenderà il via sul piccolo schermo di Rai 1 il 5 maggio a partire dalle ore 16:00, offrendo un susseguirsi di momenti intensi e colpi di scena. Decisioni difficili e rivelazioni sorprendenti Rosa si trova a dover affrontare una scelta decisiva, in seguito alla scoperta .

