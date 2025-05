Filippo Morello morto a 22 anni | il piloto di motocross investito durante una gara in provincia di Gorizia

Filippo Morello, pilota di motocross 22enne di Orsago (Treviso) è morto ieri pomeriggio, 1 maggio, durante una gara del campionato regionale che si stava svolgendo sulla pista di Versa a Romans d’Isonzo, in provincia di Gorizia. Il giovane, dopo essere caduto, è stato travolto dalle moto di altri piloti che non sono riusciti a evitarlo. Alla gara, che è stata immediatamente interrotta, stavano assistendo anche i genitori del giovane. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.Secondo la ricostruzione del fatale incidente, il pilota affrontando un salto avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra e venendo poi travolto da alcune moto in gara, che non sarebbero riuscite a evitarlo. Morello era tesserato del motoclub Polcenigo (Pordenone). Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Filippo Morello morto a 22 anni: il piloto di motocross investito durante una gara in provincia di Gorizia , pilota di22enne di Orsago (Treviso) èieri pomeriggio, 1 maggio,unadel campionato regionale che si stava svolgendo sulla pista di Versa a Romans d’Isonzo, indi. Il giovane, dopo essere caduto, è stato travolto dalle moto di altri piloti che non sono riusciti a evitarlo. Alla, che è stata immediatamente interrotta, stavano assistendo anche i genitori del giovane. Nonostante i soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.Secondo la ricostruzione del fatale incidente, il pilota affrontando un salto avrebbe perso il controllo della moto, cadendo a terra e venendo poi travolto da alcune moto in, che non sarebbero riuscite a evitarlo.era tesserato del motoclub Polcenigo (Pordenone). Sul posto sono giunti i soccorsi sanitari con un’ambulanza e l’elisoccorso, ma i tentativi di rianimare il giovane sono stati vani. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

