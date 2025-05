Fibromialgia Fratelli d' Italia avanza una proposta di legge in Regione | Partire istituendo un registro

Fratelli d'Italia in Regione ha presentato un progetto di legge regionale che prepari un percorso di cura per la Fibromialgia in Emilia-Romagna, malattia che colpisce principalmente donne tra i 30 e i 60 anni (ma anche uomini e bambini non ne sono esenti).

