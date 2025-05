Fiamme in campagna e colonna di fumo nero

campagna, nei pressi di via Don Milani.Le Fiamme, che dalla vegetazione si sono propagate anche allo stabile vicino, hanno provocato una colonna di fumo nero ben visibile. 🔗 Casertanews.it - Fiamme in campagna e colonna di fumo nero Ancora veleni nell'aria. Stavolta a Lusciano dove si è verificato un incendio nei pressi di una struttura abbandonata in, nei pressi di via Don Milani.Le, che dalla vegetazione si sono propagate anche allo stabile vicino, hanno provocato unadiben visibile. 🔗 Casertanews.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incendio devastante a Brunate, Villa Fornasari in fiamme: colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Fiamme altissime e una densa colonna di fumo stanno avvolgendo Villa Fornasari a Brunate. L’incendio è divampato oggi, 2 aprile, intorno alle 19.30. Ancora ignote le cause e l’origine del rogo, ma fortunatamente la storica villa risulta disabitata, quindi non dovrebbero esserci feriti o persone... 🔗quicomo.it

Incendio a Roma, fiamme in zona Marconi: in cielo si alza una colonna di fumo visibile da lontano - Colonna di fumo nero si alza da Marconi a Roma, a pochi passi da piazza Meucci: "Adesso tutta la zona è grigia dal fumo chiudete le finestre", scrivono alcuni residenti.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Incendio a Castel Giubileo, in fiamme un deposito di auto. La colonna di fumo visibile a chilometri di distanza - Un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza ha messo in allarme gli abitanti di Roma nord. Questa mattina, sabato 22 marzo, un incendio è infatti scoppiato all'interno di un deposito di auto a Castel Giubileo. Incendio a Castel Giubileo Il rogo si colloca esattamente in... 🔗romatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Fiamme in campagna e colonna di fumo nero; Incendio in una stalla a Osteria Grande: diversi animali morti nel rogo; Incendio in una ditta tessile a Oste di Montemurlo: colonna di fumo e fiamme; Incendio al campo volo di Cogliate, aerei e hangar devastati dalle fiamme: allarme per la colonna di fumo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Incendio in una stalla a Osteria Grande: diversi animali morti nel rogo - A fuoco un capannone a pochi metri dalla stazione dei treni di Varignana dove sono tenuti 390 bovini: molti sono gravemente feriti. Gigantesca colonna di fumo nei cieli della frazione ... 🔗msn.com

A fuoco l’impianto fotovoltaico. Strage di animali nella stalla - La colonna nera di fumo si staglia sul cielo della campagna. Fiamme dal tetto di una stalla con centinaia di animali. Momenti drammatici alla stazione di Varignana, nella frazione di Osteria Grande, d ... 🔗msn.com

Marsala: fiamme e una colonna di fumo si levano da uno dei box di via degli Atleti. Il video - Una densa colonna di fumo si è alzata rapidamente, attirando l'attenzione di numerosi passanti. Alcune persone presenti sul posto, vedendo le fiamme, hanno immediatamente lanciato l’allarme chiamando ... 🔗tp24.it