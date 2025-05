Festival Pianistico a Mozzo concerto di Roberto Cominati

Mozzo. Il Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo fa tappa a Mozzo, come ormai da alcuni anni all'interno della rassegna "Festival e dintorni". Martedì 13 maggio, all'Auditorium "A.M. Mozzoni" di Mozzo (via Piatti, 5), il pianista Roberto Cominati terrà un concerto con musiche di De Falla, Moszkowski, Debussy, Mompou, Albéniz e Granados.L'ingresso alla serata – senza prenotazione – è di 10 €. I biglietti sono in vendita da mercoledì 5 marzo presso la biglietteria del Teatro Donizetti (da martedì a sabato dalle ore 16 alle 20); sempre da mercoledì 5 marzo online su Vivaticket; e nel giorno del concerto dall'ora che precede l'inizio dello spettacolo presso l'Auditorium.Il programma prevede l'esecuzione delle "Pièces espagnoles nn.1,2,4" di Manuel De Falla; del "Capriccio spagnolo" di Moritz Moszkowski; di tre composizioni di Claude Debussy: "Pour le Piano", "Masques" e "Le vent dans la plaine" da Preludi; di due composizioni di Frederic Mompou: "Jeunes filles au jardin" e "Cancion y dansa n.

