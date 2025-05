Bergamonews.it - Festival delle orchidee spontanee, a Villa di Serio si celebra la natura

di. Adil’Associazione Traiettorie Instabili propone il “”. L’iniziativa, chela bellezza e l’importanza della, in particolare di questi bellissimi e affascinanti fiori, si terrà l’8, il 10 e 11 maggio al Bosco del Credér e offre un’esperienza coinvolgente per persone di tutte le età.Si tratta di un invito a scoprire, conoscere e custodire la straordinaria ricchezza, tra, arte e partecipazione.L’arealistica in cui si svolge l’evento è raggiungibile solo a piedi, per un’esperienza immersiva tra sentieri, arte e scoperte botaniche.L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini sull’ importanza della salvaguardia di questi splendidi fiori e dellain generale. Un’ opportunità per connettersi con la bellezza del nostro pianeta e per capirne la sua fragilità. 🔗 Bergamonews.it