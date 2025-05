Festa per l’Europa 2025 | riaffermare i valori europei di solidarietà e democrazia

L'iniziativa è organizzata da Acli provinciali e regionali, Comune di Bergamo, Aegee Bergamo, Coordinamento per un'Europa Federale, democratica, solidale, Freedem, Giovani delle Acli, Giovani Federalisti europei Bergamo, Innova Bergamo e il Movimento Federalista Europeo in collaborazione con l'Ufficio a Milano del Parlamento Europeo e il patrocinio della Provincia di Bergamo.

