Festa dell’Ugl | A Rieti stiamo realizzando il sogno della partecipazione Bellucci | Scelta coraggiosa del Comune

della "Festa della partecipazione", che si è svolta a Rieti il Primo Maggio. L'evento, che è iniziato alle 10 a Ponte romano, ha visto una grande affluenza di cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni. Il corteo ha attraversato il centro della città fino a piazza Vittorio Emanuele II ed è stato caratterizzato dall'alternanza della musica e degli interventi dei partecipanti. Anche il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi ha preso parte alla maniFestazione, assieme al deputato di Fratelli d'Italia e questore della Camera Paolo Trancassini e il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci. Assieme a loro anche il segretario organizzativo confederale dell'Ugl Luca Malcotti, il segretario Ugl Rieti Pietro Santarelli e Stefano Andrini, segretario nazionale della Federazione PSA.

