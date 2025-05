Fermato in bicicletta con hashish addosso in casa ne custodiva un altro chilo e mezzo

addosso diversi involucri che racchiudevano singole dosi di hashish, ma, approfondendo il controllo, s’è scoperto che in casa ne custodiva. 🔗 Lecceprima.it - Fermato in bicicletta con hashish addosso, in casa ne custodiva un altro chilo e mezzo LECCE – Un giovane pachistano di 28 anni è stato arrestato nel primo pomeriggio di ieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Non solo avevadiversi involucri che racchiudevano singole dosi di, ma, approfondendo il controllo, s’è scoperto che inne. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Fermato in via Milazzo, aveva con se dell'hashish ed era ricercato: 37enne arrestato - I Carabinieri del Nucleo Operativo di Bologna hanno arrestato un 37enne di origine tunisina, destinatario di un ordine di carcerazione per precedenti condanne per 2 anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione. Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday L'uomo, che risiede a Bologna ed è... 🔗bolognatoday.it

Simba La Rue in auto con Baby Gang senza patente e hashish in tasca: fermato dai vigili e denunciato - Nel pomeriggio di ieri, il trapper Simba La Rue è stato fermato e denunciato per spaccio. Era alla guida di una Mercedes classe G V8 in compagnia dell'amico Baby Gang senza patente e hashish nelle tasche. Per lui, arriva il divieto di ingresso nei locali pubblici.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fermato durante un controllo, lo scoprono in possesso di cocaina e hashish - ANCONA – Fogli di via non rispettati e droga. La Polizia di Stato durante i controlli sul territorio disposti dal questore di Capocasa e dal prefetto di Ancona, ieri pomeriggio in centro città, ha identificato 23 persone di cui 7 con precedenti specifici. Nel dettaglio, un cittadino straniero è... 🔗anconatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fermato in bicicletta con hashish addosso, in casa ne custodiva un altro chilo e mezzo; In giro in bici per la campagna con la maria in tasca, fermato dai carabinieri e arrestato per spaccio; Prima tenta di fuggire, poi di colpire i carabinieri: in bocca nasconde la cocaina; Polizia locale Bergamo: spacciatore scappa in bici, preso dopo inseguimento in via Mai con 21 dosi di cocaina. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fermato in bicicletta con hashish addosso, in casa ne custodiva un altro chilo e mezzo - Gli agenti di polizia delle volanti hanno arrestato un 28enne. Scoperte una trentina di dosi nascoste negli slip durante un controllo nel centro storico, durante la perquisizione domiciliare sono stat ... 🔗lecceprima.it

Passeggia in piazza con 35 grammi di hashish addosso: fermato e convalidato - A passeggio in piazza Ferretto con trenta dosi di hashish addosso, uno straniero è stato arrestato e convalidato martedì mattina in tribunale a Venezia. L'uomo, tunisino di 35 anni, è stato fermato e ... 🔗veneziatoday.it

Fermato in metro con la droga rivela dove abita la spacciatrice: in casa quasi 7mila euro - Tutto è partito da un semplice controllo, a un uomo che - probabilmente spaventato - ha subito gettato la spugna. Arrestata una spacciatrice di cocaina rosa e hashish. La donna aveva in casa quasi 7mi ... 🔗milanotoday.it