Fermata un' auto sospetta | dentro i carabinieri trovano una mazza da baseball

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Casumaro hanno denunciato un 50enne della provincia modenese, trovato in possesso di una mazza da baseball. In particolare, nel corso di un controllo alla circolazione, i militari hanno fermato il conducente di una vettura apparsa sospetta.

