Ferisce un uomo con un coltello e lancia sassi ai militari dell’Esercito in piazzale Marconi | denunciato

Reggio Emilia, 2 maggio 2025 – Ha ferito un uomo con un coltello, poi ha lanciato dei sassi contro i militari dell'Esercito impegnati nell'operazione 'Strade Sicure' davanti alla stazione di Reggio. È avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorso in piazzale Marconi, dove un 40enne marocchino è stato denunciato con l'accusa di lesioni personali aggravate. Intorno alle 23, al culmine di una lite, l'uomo ha sferrato un fendente alla fronte un altro stranieri. All'arrivo dei soldati dell'Esercito, ha poi reagito lanciando loro delle pietre. Grazie ad un intervento congiunto degli agenti delle Volanti della polizia di Stato e di un equipaggio del radiomobile dei carabinieri, l'esagitato è stato bloccato, disarmato (oltre al coltello, aveva un cacciavite che impugnava nell'altra mano) e infine portato in caserma.

