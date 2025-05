Ferie residue dei dipendenti uffici comunali chiusi oggi | quali sono i servizi garantiti

uffici comunali. Il provvedimento nasce su richiesta di alcune organizzazioni sindacali. Saranno garantiti i servizi sul territorio della Polizia Locale e quelli minimi indispensabili per le. 🔗 Foggiatoday.it - Ferie residue dei dipendenti, uffici comunali chiusi oggi: quali sono i servizi garantiti L’amministrazione comunale informa che ha previsto per venerdì 2 maggio la chiusura al pubblico degli. Il provvedimento nasce su richiesta di alcune organizzazioni sindacali. Sarannosul territorio della Polizia Locale e quelli minimi indispensabili per le. 🔗 Foggiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uffici comunali chiusi il 2 maggio: per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie residue - L’amministrazione comunale informa che ha previsto per venerdì 2 maggio la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali. Il provvedimento nasce su richiesta di alcune organizzazioni sindacali. saranno garantiti i servizi sul territorio della Polizia Locale e quelli minimi indispensabili per... 🔗foggiatoday.it

Flex: Faircap manda in ferie forzate i 350 dipendenti - TRIESTE - Ferie forzate per tutti i 350 dipendenti della ex Flex, oggi Adriatronics: la decisione arriva dal fondo FairCap, neo proprietario dell'azienda, con una vertenza ancora in corso al Mimit per cercare possibili soluzioni e salvaguardare i posti di lavoro. Lo riporta il Piccolo... 🔗triesteprima.it

Allarme legionella al ministero dell’Ambiente, chiusi tutti gli uffici: dipendenti in smart working - È scattato l’allarme legionella al ministero dell’Ambiente, dopo che il batterio è stato ritrovato in due bagni durante le analisi di ieri 10 febbraio. Le sedi di via Cristoforo Colombi e via Capitan Bavastro sono state chiuse. A tutto il personale è stato imposto lo smart working. Mentre nelle due sedi del ministero di Gilberto Pichetto Fratin sono in corso le operazioni di disinfezione. La scoperta del batterio sarebbe emersa durante un controllo di routine. 🔗open.online

Ne parlano su altre fonti

Ferie residue dei dipendenti, uffici comunali chiusi oggi: quali sono i servizi garantiti; Uffici comunali chiusi il 2 maggio: per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie residue; NUOVE ASSUNZIONI PER I GIÀ DIPENDENTI DELLA GIUSTIZIA: CHE NE È DELLE FERIE NON GODUTE?; Il diritto alle ferie non godute sopravvive al trasferimento in altra amministrazione. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Uffici comunali chiusi il 2 maggio: per consentire ai dipendenti di usufruire delle ferie residue - L’amministrazione comunale informa che ha previsto per venerdì 2 maggio la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali ... di usufruire delle ferie residue senza arrecare eccessivi ... 🔗foggiatoday.it

Ferie non godute 2024: guida completa alle modalità di utilizzo nel 2025 e scadenze da rispettare - La normativa vigente sulle ferie non goduteLa normativa vigente sulle ferie non godute definisce con chiarezza i diritti e i limiti relativi al godime ... 🔗assodigitale.it

Statali: Obbligo di Pianificare le Ferie entro il 30 aprile 2025 - Il rinnovo contrattuale per le Funzioni Centrali 2022/2024 ha introdotto importanti novità in materia di ferie ... contratto, i dipendenti sono obbligati a pianificare quelle residue del 2024 ... 🔗msn.com