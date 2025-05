Ferie dei docenti precari | come si calcolano e quando è possibile monetizzarle

Ferie dei docenti precari suscita sempre dubbi e interpretazioni. In questo articolo spieghiamo in modo chiaro come si calcolano i giorni spettanti e quali sono le modalità di fruizione previste dal contratto nazionale e dalla normativa vigente. come si calcolano le Ferie dei docenti a tempo determinato Il Contratto Collettivo Nazionale di . Ferie dei docenti precari: come si calcolano e quando è possibile monetizzarle Scuolalink. 🔗 Il tema delledeisuscita sempre dubbi e interpretazioni. In questo articolo spieghiamo in modo chiarosii giorni spettanti e quali sono le modalità di fruizione previste dal contratto nazionale e dalla normativa vigente.siledeia tempo determinato Il Contratto Collettivo Nazionale di .deisiScuolalink. 🔗 Scuolalink.it

Monetizzazione ferie non fruite dai docenti precari: i chiarimenti del MiM [Nota] - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota del 27 marzo 2025, ha fornito agli Uffici Scolastici e ai Dirigenti Scolastici indicazioni operative in merito al pagamento delle ferie non fruite dai docenti con contratto a tempo determinato. L’intervento si inserisce in un contesto di numerosi contenziosi e prende spunto da orientamenti consolidati della […] The post Monetizzazione ferie non fruite dai docenti precari: i chiarimenti del MiM [Nota] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Precari scuola in costante aumento: +10% in 8 anni in Lombardia. Docenti sostegno precari +22%. I dati della UIL Scuola Rua Lombardia [LE TABELLE] - L'analisi condotta dalla UIL Scuola Rua della Lombardia evidenzia un costante aumento del numero dei precari, sia tra i docenti che tra il personale ATA, segnando un aumento percentuale pari al 10% tra l'anno scolastico 2015/2016 e l'anno scolastico 2022/2023. L'articolo Precari scuola in costante aumento: +10% in 8 anni in Lombardia. Docenti sostegno precari +22%. I dati della UIL Scuola Rua Lombardia [LE TABELLE] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorsi docenti, il MiM ribadisce: ‘Non sono abilitanti’, cresce la protesta dei precari - Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha confermato che i concorsi per docenti continueranno a non avere valore abilitante. Questa scelta ha suscitato un forte malcontento tra i docenti precari, che vedono in essa un ostacolo alla loro stabilizzazione professionale. Nuove regole per l’assunzione dei docenti Secondo le attuali disposizioni, i candidati che superano i […] The post Concorsi docenti, il MiM ribadisce: ‘Non sono abilitanti’, cresce la protesta dei precari first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Indennità ferie non godute docenti precari - Nuove conferme dalla giurisprudenza: ai docenti precari spetta il pagamento delle ferie non fruite. I Tribunali Ordinari, in funzione di Giudici del Lavoro, continuano a riconoscere il diritto dei doc ... 🔗tecnicadellascuola.it

Come funzionano le ferie per gli insegnanti? - Ogni anno, con l’arrivo dell’estate o durante le festività scolastiche, torna puntuale una domanda: come funzionano le ferie per gli insegnanti? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la tipo ... 🔗tecnicadellascuola.it

Ferie non godute, il Ministero dovrà risarcire 1.500 euro all’anno - Ferie non godute: due docenti precari del Cassinate fanno causa e vincono. Il tribunale del lavoro ha confermano il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute pari a 1.500 euro all’anno ... 🔗ciociariaoggi.it