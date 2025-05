Ferentillo furgone ko dopo incidente stradale | carabinieri forestali consegnano l’ossigeno a domicilio

carabinieri forestale di Ferentillo è intervenuta a seguito di un incidente stradale che si è verificato in località Lorino. Il sinistro aveva coinvolto un veicolo privato ed un furgone per la consegna a domicilio di dispositivi medici. I forestali unitamente ai militari.

