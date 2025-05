Federico Buffa a Treviglio con Il futuro è tra mezz’ora

Treviglio. Sabato 10 maggio 2025 alle 21 al Teatro Nuovo di Treviglio andrà in scena "Il futuro è tra mezz'ora", da un'idea di Luca Gnudi; di Cesare Pomarici; con Cesare Pomarici feat. Federico Buffa e con Alessandro Nidi – pianoforte ed Emanuele Nidi – chitarra e voce.Racconta la vita e l'opera di Lucio Dalla, ripercorrendo la storia di tutte le sue canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux nel febbraio 2012. È un viaggio narrativo e musicale che mette insieme ricostruzione storica e aneddoti privati, dichiarazioni pubbliche e vicende ancora inedite, con lo scopo di restituire un nuovo ritratto del grande cantautore bolognese.L'apparato musicale, che prevede la rivisitazione di svariati brani del concerto di Montreux, è stato realizzato con l'obiettivo di restituire alla canzoni di Dalla qualcosa della loro ispirazione originaria, della loro dimensione spontanea precedente al processo di produzione discografica.

“Il futuro è tra mezz’ora”, a Treviglio Federico Buffa racconta Lucio Dalla - Treviglio. Federico Buffa sbarca nella Bassa. Uno dei narratori sportivi più noti d’Italia cambierà tematica raccontando al Teatro Nuovo di Treviglio la vita e l’opera di Lucio Dalla. L’appuntamento è sabato 10 maggio alle 21. Nell’evento conclusivo della stagione, “Il futuro è tra mezz’ora”, il giornalista dialogherà con Cesare Pomarici ripercorrendo la carriera del cantautore bolognese a partire dalla storia delle canzoni presenti nella scaletta del suo ultimo concerto: quello di Montreux nel febbraio 2012. 🔗bergamonews.it

