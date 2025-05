Federica Urgesi e Arianna Zucchini conquistano le wild card per il tabellone principale a Roma

Federica Urgesi e Arianna Zucchini possono festeggiare quest’oggi l’approdo nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2025, i cui match prenderanno il via il 6 maggio. Ricordiamo che la definizione del percorso, ovvero il sorteggio del main draw, programmato lunedì 5.Come è noto, il meccanismo delle pre-qualificazioni in corso di svolgimento sulla terra rossa capitolina prevede che le finaliste al femminile conquistino le wild card per essere parte della grande kermesse del Foro Italico. La prima a raggiungere questo traguardo è stata la marchigiana.Vittoriosa a livello junior negli Australian Open in doppio nel 2023, Urgesi ha prevalso nel confronto con Anastasia Abbagnato sullo score di 6-3 6-2. Una partita durata 1 ora e 32 minuti di gioco in cui Federica ha fatto vedere la propria superiorità, non dando chance alla rivale. 🔗 Oasport.it - Federica Urgesi e Arianna Zucchini conquistano le wild card per il tabellone principale a Roma possono festeggiare quest’oggi l’approdo neldegli Internazionali d’Italia 2025, i cui match prenderanno il via il 6 maggio. Ricordiamo che la definizione del percorso, ovvero il sorteggio del main draw, programmato lunedì 5.Come è noto, il meccanismo delle pre-qualificazioni in corso di svolgimento sulla terra rossa capitolina prevede che le finaliste al femminile conquistino leper essere parte della grande kermesse del Foro Italico. La prima a raggiungere questo traguardo è stata la marchigiana.Vittoriosa a livello junior negli Australian Open in doppio nel 2023,ha prevalso nel confronto con Anastasia Abbagnato sullo score di 6-3 6-2. Una partita durata 1 ora e 32 minuti di gioco in cuiha fatto vedere la propria superiorità, non dando chance alla rivale. 🔗 Oasport.it

