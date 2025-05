FC 25 tutti i giocatori nei pacchi insieme ai TOTS di Premier League

FC 25, Tutti i giocatori del TOTW 26 - Il Team of the Week (TOTW) di questa settimana è finalmente disponibile in EA FC 25, e porta con sé una selezione di giocatori in forma che si sono distinti per le loro prestazioni eccezionali nei campionati nazionali. Grazie a gol decisivi, assist fondamentali e parate spettacolari, questi atleti hanno conquistato il diritto di entrare nel TOTW, con carte speciali migliorate disponibili per un periodo limitato.

Tutti i TOTW di FC 25: i migliori giocatori di ogni settimana - I TOTW (Team of the Week) sono squadre settimanali formate dai giocatori che hanno avuto prestazioni eccezionali nei loro campionati reali. In FC 25, questi calciatori vengono premiati con versioni potenziate delle loro carte in modalità Ultimate Team, offrendo opportunità di migliorare le squadre con atleti dalle statistiche potenziate. Lo scopo di questo articolo è raccogliere tutti i TOTW di FC 25, aggiornandoli settimana dopo settimana, per offrirti un punto di riferimento completo e sempre aggiornato sui migliori giocatori da inserire nella tua squadra.

Tutti i regali della nuova Stagione di FC 25, con tanti giocatori in premio - La nuova stagione, la sesta, di Ultimate Team è ufficialmente iniziata, portando con sé una valanga di novità e contenuti esclusivi. La promo FUT Birthday continua nel season pass. Questa stagione è composta da 40 livelli, con ricompense basate sul completamento degli obiettivi giornalieri e settimanali. Inoltre come novità, l'obiettivo "Partite Settimanali" offre pacchetti garantiti, includendo carte speciali come Stelle del Futuro, Ascesa Epica e Fanta FC.

