FC 25 Obiettivo Live | Raya e Hasegawa Menzioni d’onore TOTS

Obiettivo Live: TOTS Raya e Hasegawa Menzioni d’onore uscito in data 2 maggio 2025. Questo Obiettivo si rinnova praticamente ogni settimana!Nuovo Obiettivo Raya e Hasegawa Menzioni d’onore TOTSCompleta 4 sfide su 5 per ottenere Raya MO TOTS, Hasegawa MO TOTS, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 5Scadenza: 9 maggioPremio Finale: 1x Menzioni d’onore TOTS Hasegawa Non scambiab. Giocane 4Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x 500 SP6 AssistFornisci 6 assist in Squad Battles a Livello Dilettante o superiore (o Rivals, Champions o Rush).Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Imiglioridififa.com - FC 25, Obiettivo Live: Raya e Hasegawa Menzioni d’onore TOTS Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovouscito in data 2 maggio 2025. Questosi rinnova praticamente ogni settimana!NuovoCompleta 4 sfide su 5 per ottenereMOMO, PS e pacchetti premio! Premi non scambiabili.Numero di incarichi da completare: 5Scadenza: 9 maggioPremio Finale: 1xNon scambiab. Giocane 4Gioca 4 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team.Premio: 1x 500 SP6 AssistFornisci 6 assist in Squad Battles allo Dilettante o superiore (o Rivals, Champions o Rush).Premio: 1x 83+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗 Imiglioridififa.com

FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Fanta FC e ottieni Carney Chukwuemeka - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Carney Chukwuemeka. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Fanta FC Carney Chukwuemeka Completa questo obiettivo per ottenere Carney Chukwuemeka Fanta FC e PS! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 1x Fanta FC Chukwuemeka Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, si rinnova l’Obiettivo Live: Punti Rush - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Punti Rush . Questo obiettivo si rinnova ogni settimana! Nuovo Obiettivo Live: Punti Rush Completa i bonus Rush insieme ai tuoi compagni per ottenere punti Rush! Numero di incarichi da completare: 5 Premi finale: 1x 86+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, Nuovo Obiettivo Live: Fanta FC e ottieni Naomie Feller - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: Naomie Feller Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Nuovo Obiettivo Live: Fanta FC Naomie Feller Completa 5 sfide su 6 per ottenere Naomie Feller Fanta FC e PS! Premi non scambiabili. Numero di incarichi da completare: 6 Premi finale: 1x Fanta FC Naomie Feller Non scambiab. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, Obiettivo Live: TOTS – Champions - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS gloria Champions uscito in data 25 aprile 2025. 🔗imiglioridififa.com

FC 25, Obiettivo Live: Davitashvili e Laborde Menzioni d’onore TOTS - Nuovo appuntamento con gli obiettivi settimanali di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo Live: TOTS Davitashvili e Laborde Menzioni d’onore uscito in ... 🔗imiglioridififa.com

EA Sports FC 25, disponibile il primo Live Tuning Update: ecco cosa cambia - Electronic Arts sta iniziando a lavorare per garantire il giusto bilanciamento di EA Sports FC 25 ... Live Tuning Update è già disponibile da questo momento su PS5, Xbox Series X|S e PC: l ... 🔗msn.com