Favismo per 400mila italiani rischi anche da farmaci e infezioni

italiani per i quali rappresentano un pericolo. Sono le fave, la cui ingestione può causare gravi reazioni nelle persone che soffrono di Favismo, condizione genetica che riguarda lo 0,4% della popolazione italiana continentale, .L'articolo Favismo per 400mila italiani, rischi anche da farmaci e infezioni proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 (Adnkronos) – A maggio sono un piatto tipico della tradizione da cui però si devono tenere lontani circa, si stima, 400 milaper i quali rappresentano un pericolo. Sono le fave, la cui ingestione può causare gravi reazioni nelle persone che soffrono di, condizione genetica che riguarda lo 0,4% della popolazione italiana continentale, .L'articoloperdaproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗 .com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Risiko bancario: Fisac-Cgil avverte sui rischi per i lavoratori italiani - La segretaria generale della Fisac-Cgil, Susy Esposito, lancia l'allarme sull'imminente risiko bancario, per evitare che sia orientato solo ai "vantaggi finanziari per le banche e i loro azionisti". Il sindacato sottolinea che le 5 operazioni annunciate da inizio anno interessano "oltre 100mila lavoratori" pari a "circa 1/3 dei dipendenti delle banche italiane". Dunque, secondo la sindacalista "deve emergere con maggiore chiarezza un orientamento a sostegno del lavoro, dell'economia e del paese, piuttosto che alla sola creazione di vantaggi finanziari per le banche e i loro azionisti". 🔗quotidiano.net

Il 42% degli italiani dorme meno di 6 ore a notte, l’esperto: “Rischi concreti, il sonno è benessere” - Il 42% degli italiani dorme meno di sei ore a notte, i rischi per la salute sono importanti. “Bisogna invertire il paradigma e considerare il sonno per il benessere“. 42% degli italiani dorme meno di 6 ore a notte, l’esperto: “Rischi concreti, il sonno è benessere” (Notizie.com)“Spesso si sbaglia la domanda, il sonno non deve essere affrontato per evitare le patologie ma considerato come fonte di benessere”, il neurologo Liborio Parrino non ha dubbi nel parlare di questo argomento a Notizie. 🔗notizie.com

Cinema, i doppiatori italiani contro i rischi legati all’AI - Anad, l’associazione nazionale attori doppiatori ha lanciato l’appello ‘Difendiamo l’intelligenza artistica’ per parlare a tutta l’industria audiovisiva, alle istituzioni e al pubblico riguardo i rischi e i pericoli legati all’intelligenza artificiale e al ‘machine learning’ (la capacità delle macchine di imitare le voci e riprodurle) nel mondo del cinema, della televisione, e non solo. Moltissimi doppiatori, grazie alla Campagna di sensibilizzazione lanciata da Anad, si stanno muovendo in difesa del proprio lavoro e contro l’utilizzo incontrollato e non concordato delle loro voci. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Favismo, cos'è la condizione che mette in pericolo 400mila italiani; Favismo per 400mila italiani, rischi anche da farmaci e infezioni; Ia e cloud aiuto per decodificare Parkinson, la neurologia del futuro prende forma; Napoli, assalto alle spiagge: prima la folla, poi i rifiuti – Video. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Favismo per 400mila italiani, rischi anche da farmaci e infezioni - Silano (Iss): "Condizione genetica, pericolo solo da ingestione fave. Niente prove scientifiche su problemi da inalazioni dei pollini" ... 🔗msn.com

Fave e favismo: cosa sapere sulla reazione pericolosa di 400 mila italiani a un alimento tradizionale - Il favismo, una condizione genetica diffusa in Italia soprattutto in Sardegna e Sicilia, provoca gravi crisi emolitiche dopo l’ingestione di fave o farmaci specifici; diagnosi e precauzioni sono fonda ... 🔗gaeta.it

Covid. Due nuovi report dell’Iss sui rischi dell’acquisto di farmaci online e con le indicazioni per le persone con favismo - L'altro documento si sofferma invece sulle problematiche connesse al trattamento con clorochina e l’idrossiclorochina nel caso di persone positive al Covid affette da favismo. 20 APR - Sono ... 🔗quotidianosanita.it