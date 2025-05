Fatture fittizie per incassare fondi europei | 6 denunciati e sequestrati beni per 1 350 000 euro

I fondi europei sarebbero dovuti servire per la creazione di nuove forme di turismo. In realtà, secondo quanto è stato accertato dalla guardia di finanza, sono stati - grazie a Fatture fittizie - oggetto di frode. E adesso i militari delle Fiamme gialle hanno esecuzione a due decreti, del gip.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ercolano. Fatture false e fondi illeciti: scatta il sequestro per oltre 870mila euro - Una società a responsabilità limitata operante nel commercio all’ingrosso di articoli in pelle, nel comune di Ercolano, è finita al centro di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli, Sezione Criminalità economica, per una presunta frode fiscale milionaria. Ercolano. Fatture false e fondi illeciti: scatta il sequestro per oltre 870mila euro In data 18 aprile, […] L'articolo Ercolano. Fatture false e fondi illeciti: scatta il sequestro per oltre 870mila euro sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Lo "scambio" di fatture per intascare 560mila euro di fondi europei, nei guai 5 imprenditori - Uno scambio di fatture tra diverse società per intascare illecitamente fondi europei. Questo il sistema scoperto dopo accurate indagini dalla guardia di finanza che ha denunciato cinque imprenditori a Reitano. Un raggiro che vedeva in prima linea una società con sede nel Modenese che avrebbe... 🔗messinatoday.it

Fatture inesistenti per orchestrare una truffa sui Fondi europei, nei guai una società modenese - Uno scambio di fatture tra diverse società per intascare illecitamente fondi europei destinati allo sviluppo industriale. Questo il sistema scoperto dopo accurate indagini dalla Guardia di Finanza che ha denunciato cinque imprenditori. Un raggiro che ha visto il proprio epicentro in provincia di... 🔗modenatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Fatture false e sponsorizzazioni sportive fittizie: tre arresti e sequestro da oltre un milione - Le indagini delle Fiamme gialle della Compagnia di Fondi hanno consentito ... derivanti da pagamenti di fatture emesse a fronte di contratti di sponsorizzazione ritenuti fittizi, per un ammontare ... 🔗h24notizie.com

Fatture false per avere i fondi anticovid, scattano 17 arresti - Al vertice dell’organizzazione una coppia, Mirko Ghitti e Chiara Andrighetto, residenti in provincia di Padova ma operanti a Torri di Quartesolo (Vicenza), che avevano costituito una serie di società ... 🔗altovicentinonline.it

Fatture false e società fittizie, frode fiscale da 6 milioni - (ANSA) - TORINO, 26 APR - Una frode al fisco per complessivi 6 milioni di euro attuata attraverso un sistema di fatture false e di società fittizie intestate a prestanome: a scoprirla un'indagine ... 🔗msn.com