Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 2 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni venerdì. Un viaggio attraverso i far west d'Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 2 maggio 2025.

anticipazioni

Gli ospiti di stasera saranno: Selvaggia Lucarelli, Fausto Bertinotti, Mia Canestrini. Tra le inchieste della puntata: il business delle aste giudiziarie, tra illegalità e drammatiche storie di debiti mai sanati, con l'affare di chi compra che può essere l'ombra della disgrazia di chi vende. E poi, la tempesta perfetta che sta interessando il mercato delle auto, tra il lusso e le truffe sulle macchine ricondizionate.

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 - Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 21 febbraio Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 21 febbraio 2025. 🔗tpi.it

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 - Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 14 marzo Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 14 marzo 2025. 🔗tpi.it

Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3 - Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 28 febbraio Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 28 febbraio 2025. 🔗tpi.it

Farwest stasera in tv venerdì 2 maggio su Rai 3: le anticipazioni della nuova stagione del programma con Salvo Sottile - Da questa sera, venerdì 2 maggio torna in prima serata su Rai 3 Farwest, il programma ideato e condotto da Salvo Sottile che esplora le zone d’ombra del Paese, raccontando i luoghi dove le regole veng ... 🔗corrieredellumbria.it

FarWest terza edizione, inchieste puntata 2 maggio, ospiti Selvaggia Lucarelli e Fausto Bertinotti - FarWest terza edizione. Nel corso della prima puntata è proposta una inchiesta sulla reale situazione della Fenice Srl. 🔗maridacaterini.it

RAI 3 * “FARWEST” – 2/5 (21.55): «TORNA “FARWEST” CON INCHIESTE SU BUSINESS E MODA, OSPITI: LUCARELLI – BERTINOTTI – CANESTRINI» - Da venerdì 2 maggio torna in prima serata su Rai 3 “Farwest” (questa settimana eccezionalmente alle 21.55), il programma di Salvo Sottile che indaga le zone ... 🔗agenziagiornalisticaopinione.it