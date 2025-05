Fare shopping con ChatGPT | come funziona il nuovo servizio

ChatGPT ora aiuta anche a Fare shopping. OpenAI ha annunciato il lancio di un'esperienza d'acquisto integrata direttamente nel suo popolare chatbot, portando l'intelligenza artificiale generativa in un territorio finora dominato da Google: la ricerca di prodotti e il supporto agli acquisti online.Il nuovo servizio, disponibile per tutti gli utenti, anche quelli non registrati, promette di cambiare il modo in cui scegliamo cosa comprare online. Ma come funziona, e cosa lo distingue dai tradizionali motori di ricerca?Acquisti guidati dall'intelligenza artificiale grazie a ChatGPTIl nuovo sistema perfezionato da OpenAI consente di cercare prodotti tramite l'utilizzo di ChatGPT, ricevere consigli personalizzati e – alla fine – cliccare su pulsanti di acquisto che rimandano ai siti dei rivenditori per completare la transazione.

