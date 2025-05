FantaPapa org | come funziona il gioco del Conclave 2025

FantaPapa. A pochi giorni dal via del Conclave, il 7 maggio, sono già oltre 60mila gli iscritti al sito FantaPapa.org. Gli ideatori e sviluppatori Pietro Pace e Mauro Vanetti spiegano come è nata l’idea e come funziona il gioco che permette ai partecipanti di crearsi la propria squadra di cardinali, con tanto di capitano, tra coloro che si ritiene abbiano più possibilità di diventare il prossimo Papa.FantaPapa, come si giocaIl sito è stato creato a febbraio quando Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale. Ogni utente potrà creare una strategia di gioco, facendo pronostici su aspetti sconosciuti come il nome che il papa sceglierà, le priorità del nuovo Pontefice, in quale giorno della settimana sarà eletto e quanti tentativi ci vorranno ai cardinali in Conclave per scegliere. 🔗 Lapresse.it - FantaPapa.org: come funziona il gioco del Conclave 2025 (LaPresseAp) Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo arriva anche il. A pochi giorni dal via del, il 7 maggio, sono già oltre 60mila gli iscritti al sito.org. Gli ideatori e sviluppatori Pietro Pace e Mauro Vanetti spieganoè nata l’idea eilche permette ai partecipanti di crearsi la propria squadra di cardinali, con tanto di capitano, tra coloro che si ritiene abbiano più possibilità di diventare il prossimo Papa.si giocaIl sito è stato creato a febbraio quando Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale. Ogni utente potrà creare una strategia di, facendo pronostici su aspetti sconosciutiil nome che il papa sceglierà, le priorità del nuovo Pontefice, in quale giorno della settimana sarà eletto e quanti tentativi ci vorranno ai cardinali inper scegliere. 🔗 Lapresse.it

