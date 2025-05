FANTACALCIO | CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 35a GIORNATA

GIORNATA di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al FANTACALCIO? TORINO – VENEZIAvenerdì 2 maggio, ore 20.45 Entrambe reduci da una sconfitta per 2 a 0: il Toro ha permesso, suo malgrado, al Napoli di tornare capolista, il Venezia ha dovuto . 🔗 Calcionews24.com - FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 35a GIORNATA Per ognidi Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al? TORINO – VENEZIAvenerdì 2 maggio, ore 20.45 Entrambe reduci da una sconfitta per 2 a 0: il Toro ha permesso, suo malgrado, al Napoli di tornare capolista, il Venezia ha dovuto . 🔗 Calcionews24.com

Approfondimenti da altre fonti

FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 32a GIORNATA - Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio? UDINESE – MILANvenerdì 11 aprile, ore 20.45 L’Udinese sembra aver smarrito un po’ di motivazioni con una classifica che assicura un finale di stagione molto sereno. Il Milan invece avrebbe ancora […] 🔗calcionews24.com

FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 30a GIORNATA - Fantacalcio, ecco i consigli per quanto riguarda la giornata numero 30 del campionato di Serie A 2024 2025. La situazione Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio? COMO – EMPOLIsabato 29 marzo, ore 15.00 E’ stato un Como […] 🔗calcionews24.com

FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 31a GIORNATA - Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio? GENOA – UDINESEvenerdì 4 aprile, ore 20.45 Scontro tra squadre che nel turno precedente non sono riuscite a resistere alla forza delle big ma che hanno creato loro parecchi grattacapi. Due […] 🔗calcionews24.com

Ne parlano su altre fonti

- Il fantacalcio sempre con te; Fantacalcio Serie A 2024/2025: i consigli chi per l'asta, chi prendere e su chi puntare; Fantacalcio: rigoristi Serie A 2024/2025, tiratori e gerarchie; Attaccanti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia