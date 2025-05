Fantacalcio 5 giocatori da schierare | occhi puntati su Cristante

Dopo la grande vittoria contro l'Inter, la Roma è chiamata a riconfermarsi allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Una sfida importantissima per i giallorossi che dovranno, ancora una volta, dare continuità a quello che potrebbe rivelarsi un miracolo sportivo. Il tutto in questo 35° turno di campionato e, dunque, di Fantacalcio. A tal proposito ecco i 5 giocatori assolutamente da schierare per questa giornata di Serie A. Cristante: non è di certo un goleador, ma rimane una mina vagante sui calci piazzati e da fuori area. In una partita molto tirata come questa a fare la differenza potrebbe essere il centrocampo, magari con una giocata o un episodio proprio del numero 4 della Roma. Messias: come sempre non si sfugge alla dura legge dell'ex. Non si tratterà sicuramente di una gara semplice per il Genoa, ma la squadra di Vieira ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversaria.

Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: tutto su Soulé - Dopo l’eliminazione dall’Europa League contro l’Athletic Club, la Roma è chiamata a dare continuità ai propri risultati in campionato. I giallorossi, infatti, vogliono continuare a credere all’accesso in Europa, ma non sarà così semplice vista l’alta competizione. Nonostante ciò, ad avvicinarsi sempre di più è il 29° turno di Serie A. A tal proposito ecco 5 giocatori da schierare per questa giornata al Fantacalcio: Soulé: non è partito titolare in coppa, ma può essere inserito all’interno dell’11 titolare contro il Cagliari. 🔗sololaroma.it

Fantacalcio, 5 giocatori da schierare: la sorpresa è Pellegrini - Si entra sempre più nel vivo di questo finale di stagione. Infatti, manca ormai sempre meno alla fine del campionato e, dunque, del fantacalcio. Senza ombra di dubbio, in termini di classifica la Roma è chiamata a vincere contro la Lazio per credere ancora nella rincorsa per la zona europea e lo stesso vale per l’Atalanta che deve tornare a trionfare, seppur troverà di fronte a sé l’insidia Bologna. 🔗sololaroma.it

Fantacalcio, 5 giocatori da schierare al 27° turno di Serie A: occhio a Pellegrini, spunta anche un Jolly - Oggi, alle ore 20:45, avrà inizio il 27° turno di Serie A, con il match tra Fiorentina e Lecce. Una gara che aprirà le danze anche di quella che sarà la giornata al Fantacalcio. A tal proposito ecco i cinque giocatori da schierare nelle vostre fantarose in questo fine settimana. Biraghi: Sicuramente non ha iniziato al meglio con la maglia del Torino. L’autogol ha peggiorato ancora di più la situazione, ma Vanoli riconosce le sue qualità e continua a dargli fiducia. 🔗sololaroma.it

