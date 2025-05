Fano vede pattuglia dei carabinieri e getta droga dal finestrino

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 2 maggio 2025 - Un diciottenne di nazionalità albanese, senza fissa dimora in Italia, è stato arrestato la sera del 28 aprile dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fano, colto in flagrante mentre trasportava cocaina destinata allo spaccio. L'operazione è il frutto di un'indagine avviata nei giorni precedenti dai militari della Stazione di San Costanzo, che avevano raccolto informazioni su un traffico di droga tra Fano e i Comuni limitrofi, effettuato a bordo di una specifica autovettura. Le segnalazioni hanno dato il via a una serie di controlli mirati, con pattuglie in abiti civili e in divisa, nei territori di Fano, Mondolfo e San Costanzo. Nel pomeriggio del 28 aprile, i carabinieri sono riusciti a intercettare l'auto sospetta a Torrette di Fano.

