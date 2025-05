Fanno propaganda di sinistra | Trump taglia i fondi alle emittenti pubbliche federali Pbs e Npr

propaganda di sinistra” dunque non meritano di ricevere fondi federali. Nuova decisione draconiana di Trump sui media americani: il presidente americano ha deciso questa volta di tagliare i finanziamenti alle emittenti pubbliche Npr e Pbs. Con un ordine esecutivo ha disposto che la Corporation for public broadcasting, entità privata creata dal Congresso e finanziata con fondi federali, interrompa i finanziamenti a Npr e Pbs.Non è chiaro l’impatto che potrà avere l’ordine, sottolinea il New York Times ricordando che la Corporation riceve i fondi con due anni di anticipo proprio per proteggerla dalle manovre politiche. La Casa Bianca ora vuole che il Congresso ritiri oltre un miliardo di dollari già stanziati per i prossimi due anni, ordinando al board della Corporation di “cancellare i fondi diretti già esistenti nei massimi termini concessi dalla legge” e “rifiutarsi di fornire finanziamenti futuri”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Fanno propaganda di sinistra”: Trump taglia i fondi alle emittenti pubbliche federali Pbs e Npr Sono colpevoli di “diffonderedi” dunque non meritano di ricevere. Nuova decisione draconiana disui media americani: il presidente americano ha deciso questa volta dire i finanziamentiNpr e Pbs. Con un ordine esecutivo ha disposto che la Corporation for public broadcasting, entità privata creata dal Congresso e finanziata con, interrompa i finanziamenti a Npr e Pbs.Non è chiaro l’impatto che potrà avere l’ordine, sottolinea il New York Times ricordando che la Corporation riceve icon due anni di anticipo proprio per proteggerla dmanovre politiche. La Casa Bianca ora vuole che il Congresso ritiri oltre un miliardo di dollari già stanziati per i prossimi due anni, ordinando al board della Corporation di “cancellare idiretti già esistenti nei massimi termini concessi dalla legge” e “rifiutarsi di fornire finanziamenti futuri”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Rifugiati, vescovi fanno causa a Trump - 22.36 La Conferenza episcopale cattolica Usa ha citato in giudizio l'amministrazione Trump, chiedendo a un giudice di dichiarare illegale la sospensione degli aiuti ai rifugiati. In precedenza il Papa aveva criticato la politica migratoria del presidente Usa. Il vicepresidente JD Vance aveva attaccato la Chiesa cattolica sui migranti sostenendo che è motivata dai fondi che riceve.Il capo dell'Agenzia delle frontiere Homan aveva invitato il Papa a "concentrarsi sulla Chiesa cattolica" e lasciare che Usa si occupino di confini 🔗servizitelevideo.rai.it

