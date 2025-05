Famiglia in difficoltà la Lav interviene per tutelare il cane e ora Lucky cerca un nuovo padrone

© Ecodibergamo.it - Famiglia in difficoltà, la Lav interviene per tutelare il cane e ora Lucky cerca un nuovo padrone Famiglia che non riusciva più a prendersi cura del suo cane, lo ha ceduto alla Lav che ora cerca una nuova sistemazione. 🔗 LA VICENDA. Unache non riusciva più a prendersi cura del suo, lo ha ceduto alla Lav che orauna nuova sistemazione. 🔗 Ecodibergamo.it

