Ilgiorno.it - Faloppio, condotte illegali e ritrovo di pregiudicati: chiuso il Danger Queen’s bar

(Como), 2 maggio 2025 – “Luogo di, violazioni penali e amministrative,di, di abituale inosservanza delle basilari regole civili, nonché gravissimi episodi di intolleranza nei confronti delle istituzioni”.Con queste motivazioni, il questore di Como Marco Calì ha firmato un provvedimento che ha sospeso immediatamente e in via d’urgenza per 20 giorni, la licenza del bardi, in via Matteotti a Gaggino. Il provvedimento è stato eseguito da polizia e carabinieri di, che da tempo avevano segnalato la situazione problematica legata al locale pubblico. La Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, redatta in base alla relazione tecnica dei carabinieri, contiene una lunga serie di fatti e di reati che nel corso del tempo, si sono verificati all’interno e all’esterno del locale pubblico, tutti ampiamente documentati dagli interventi dei militari. 🔗 Ilgiorno.it