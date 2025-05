Faloppio bar chiuso per 20 giorni | Era il ritrovo di pregiudicati

È stato sospeso per 20 giorni il bar di Faloppio finito da tempo nel mirino delle forze dell'ordine e oggetto di numerose segnalazioni da parte dei residenti. A firmare il provvedimento è stato il questore di Como, Marco Calì, a seguito di una dettagliata relazione tecnica redatta dai carabinieri.

Faloppio, condotte illegali e ritrovo di pregiudicati: chiuso il Danger Queen’s bar - Faloppio (Como), 2 maggio 2025 – “Luogo di condotte illegali, violazioni penali e amministrative, ritrovo di pregiudicati, di abituale inosservanza delle basilari regole civili, nonché gravissimi episodi di intolleranza nei confronti delle istituzioni”. Con queste motivazioni, il questore di Como Marco Calì ha firmato un provvedimento che ha sospeso immediatamente e in via d’urgenza per 20 giorni, la licenza del bar Danger Queen’s di Faloppio, in via Matteotti a Gaggino. 🔗ilgiorno.it

