Faccia a faccia con un branco di cinghiali nella pineta di Marina di Lesina

branco di cinghiali in una pineta in località Acquarotta a Marina di Lesina. Il video è stato girato da Antonio Papagno mercoledì 30 aprile, poco dopo le 19, e testimonia la cospicua presenza di ungulati nella zona, nei pressi del Bosco Isola. Si vedono una decina di. 🔗 Foggiatoday.it - Faccia a faccia con un branco di cinghiali nella pineta di Marina di Lesina Incontro ravvicinato con undiin unain località Acquarotta adi. Il video è stato girato da Antonio Papagno mercoledì 30 aprile, poco dopo le 19, e testimonia la cospicua presenza di ungulatizona, nei pressi del Bosco Isola. Si vedono una decina di. 🔗 Foggiatoday.it

Lo spilorcio e la faccia de spent pocch - Magni Anche se i miei passi sono sempre più lenti mi piace ancora andare qualche volta tra le bancarelle del vecchio mercato popolare. Il motivo di questo gaio capriccio? Trovo lì, tra gli ambulanti che gridano la bontà, la bellezza, la grande qualità della loro merce, l'occasione di scambiare quattro chiacchiere con la gente che conosco, parlando quasi sempre in dialetto. Ed è stato così che l'ultima volta in cui ero accanto a un grande banco con tanta merce ho ascoltato un modo di dire che non sentivo più da quando ero ragazzo.

Debiti, dipendenza e disperazione: la prostituzione è l'altra faccia della ludopatia. L'inchiesta all'interno delle sale Bingo - Tempo di lettura: 2 minutiQuesta sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) l'inviato Luca Abete è a Napoli, per documentare la degradante situazione che si vive all'interno di alcune sale Bingo. Qui regna un disagio palpabile e i vincitori si contano davvero sulle punte delle dita di una mano. Nel servizio, storie di ludopatia cronica che spesso culminano in forme degradanti della propria esistenza.

Nino Barraco al Vinitaly: "Il mondo dei vini naturali è troppo eterogeneo, ognuno deve metterci la faccia" - Dopo venti anni di attività, il vignaiolo artigianale di Marsala dice basta alle fazioni e affronta la sfida delle fiere istituzionali

