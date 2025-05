Fabio Capello la rivelazione di Boban | Cosa mi ha detto sul 2-0 dell' Inter

Inter, terminata 3-3 nella partita dell'andata delle semifinali di Champions League che garantisce un posto per la finale di Monaco di Baviera (contro la vincente tra Psg e Arsenal). Negli studi di Sky, dopo la partita della Catalogna, divertente è stato lo scambio di battute tra Zvonimir Boban e Fabio Capello, con il talent croato che ha svelato un particolare retroscena sul risultato pronosticato dall'ex allenatore di Milan, Roma e Juve nel corso del match. Secondo il racconto dell'ex dirigente del Milan, tutto è iniziato quando l'Inter aveva trovato il momentaneo 2-0 con Dumfries dopo calcio d'angolo, prima della rimonta nel giro di pochi minuti del Barça di Flick. "Partita spettacolare, straordinaria — le parole di Boban — sullo 0-2, visto come stava giocando il Barcellona, mister Capello mi ha detto che sarebbe finita 3-3.

